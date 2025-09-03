Оуэн про «МЮ»: «Легко сказать: «Они покупают плохих игроков». Половина из них чертовски хороша после ухода. Дело в среде. «Ливерпуль» мог бы купить игрока за 1 млн и продать за 30 через пару лет»

Майкл Оуэн допустил, что «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ в ближайшие 10 лет.

«Возьмите любого среднего игрока и поставьте сейчас в состав «Ливерпуля ». И просто посмотрите, что будет. Вы купили бы его за миллион фунтов, а потом смогли бы продать за 30 млн. Я не говорю, что этот игрок стал бы футболистом мирового класса, но через пару лет его можно было бы продать за 30 млн.

Дело в среде. Думаю, легко сказать: «Ой, «МЮ» просто продолжает покупать плохих игроков». Но так ли это? Да, таких было много, но не все были плохими.

Когда они покупали Ди Марию и многих других за миллионы – они не все были плохими. И в половине случаев они снова становятся чертовски хорошими, стоит им уйти», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед » в подкасте Рио Фердинанда.