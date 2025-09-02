Оуэн о штрафном Собослаи: «Стенка «Арсенала» помешала Райе, он не увидел начальную траекторию мяча. На таком расстоянии она становится помехой»

Майкл Оуэн считает, что не всегда нужно ставить стенку во время штрафных.

«Ливерпуль» победил «Арсенал» (1:0) в 3-м туре АПЛ благодаря голу Доминика Собослаи прямым ударом со штрафного.

«Я думаю, что стенка «Арсенала» помешала Райе. Когда удар наносится с такого большого расстояния, и если вратарь стоит посередине и перед ним нет стенки, осмелюсь сказать: вратарю даже не нужно прыгать, чтобы отбить мяч, – достаточно просто пройтись и забрать его.

Стенка «Арсенала» стала препятствием в этой ситуации, и Райя не смог увидеть начальную траекторию полета мяча. Это дало бьющему возможность выбрать угол для удара, а вратарь был вынужден оставаться на одной стороне ворот.

Если Райя просто стоит в центре ворот и перед ним нет стенки, «Ливерпуль» все равно закроет вратарю обзор, но они делают это потому, что соперники хотят иметь ориентир для направления удара. Не поймите меня неправильно: когда бьешь с 20 ярдов (18,2 метров), стенка необходима. Но на расстоянии свыше 32 ярдов (29,2), как я считаю, она становится помехой для вратаря.

Из-за стенки Райя не смог увидеть траекторию мяча до того, как тот пересек стенку, поэтому выглядело так, будто удар был нанесен с 22 ярдов», – сказал бывший форвард «Ливерпуля» и «МЮ».