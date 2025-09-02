Оуэн про Исака и Гехи: «Веди себя плохо – получишь желанный трансфер. Поступай как джентльмен – и упустишь шанс всей своей жизни. Не нужно гадать, как будут поступать игроки»

Майкл Оуэн высказался о поведении Александера Исака и Марка Гехи.

Нападающий сборной Швеции добился перехода из «Ньюкасла» в «Ливерпуль », а защитника сборной Англии «Кристал Пэлас » не отпустил.

«Хм. Веди себя плохо – и получишь желанный трансфер. Поступай как джентльмен – и упустишь шанс всей своей жизни.

Не нужно гадать, как игроки будут поступать в будущем, если таков результат», – написал экс-форвард «Ньюкасла » и «Ливерпуля».

Ширер про Исака: «Неправильно бастовать, пока тебе платят зарплату. А вот Гехи все сделал правильно, но «Пэлас» его не отпустил, и это несправедливо. Все это плохо отразилось на футболе»