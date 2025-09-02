Оуэн про Исака и Гехи: «Веди себя плохо – получишь желанный трансфер. Поступай как джентльмен – и упустишь шанс всей своей жизни. Не нужно гадать, как будут поступать игроки»
Майкл Оуэн высказался о поведении Александера Исака и Марка Гехи.
Нападающий сборной Швеции добился перехода из «Ньюкасла» в «Ливерпуль», а защитника сборной Англии «Кристал Пэлас» не отпустил.
«Хм. Веди себя плохо – и получишь желанный трансфер. Поступай как джентльмен – и упустишь шанс всей своей жизни.
Не нужно гадать, как игроки будут поступать в будущем, если таков результат», – написал экс-форвард «Ньюкасла» и «Ливерпуля».
Ширер про Исака: «Неправильно бастовать, пока тебе платят зарплату. А вот Гехи все сделал правильно, но «Пэлас» его не отпустил, и это несправедливо. Все это плохо отразилось на футболе»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Майкла Оуэна
