Сакки считает, что «Наполи» сохранит титул: «Подписали игроков под стиль тренера, де Брюйне – феномен. Но будет двойная нагрузка, а международные матчи сродни пиявкам, высасывающим силы»

Арриго Сакки ожидает, что чемпионом Италии вновь станет «Наполи».

«Я не предсказатель по профессии, но сделаю исключение и назову «Наполи ». Не думаю, что сильно ошибусь», – сказал экс-тренер «Милана».

На вопрос, кто лучше всех провел трансферную кампанию в Серии А этим летом, Сакки ответил: «Без сомнения, «Наполи». Он подписал игроков, которые соответствуют стилю игры тренера. Так и нужно делать. Единственный неизвестный фактор – двойная нагрузка. Состав большой и способен справиться с чемпионатом и Лигой чемпионов, но международные матчи сродни пиявкам: они высасывают силы, у тебя не остается сил ни в ногах, ни в голове».

Когда Сакки спросили, какой клуб приобрел лучшего игрока в трансферное окно Серии А, он ответил: «Это сделал «Наполи »: де Брюйне – феномен, он уже доказал это в «Манчестер Сити», но он также серьезный профессионал и лидер».