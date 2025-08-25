Арриго Сакки: «Ошибался тот, кто думал, что нескольких трансферов будет достаточно для «Милана». Аллегри нужно время сплотить команду и привить стиль – клуб обязан поддержать тренера и игроков»

Арриго Сакки считает, что «Милан» должен поддержать Массимилиано Аллегри.

«Милан » проиграл «Кремонезе » (1:2) в матче первого тура сезона Серии А.

«Считаю, что Массимилиано Аллегри нужно время, чтобы сплотить команду и привить ей свой стиль игры. Думаю, что клуб обязан поддерживать тренера и игроков.

Поражение в первом матче сезона – это неприятно. Болельщики, конечно, разочарованы, но я верю, что характер закаляется в трудностях.

Тот, кто думал, что нескольких трансферов будет достаточно, чтобы «Милан» восстановился после провала в прошлом сезоне, явно ошибался.

«Кремонезе», безусловно, уступал в мастерстве, но все же забил два гола и выиграл матч. В футболе, особенно в Серии А, решают характер, командный дух, готовность идти на жертвы и организованность. У «Кремонезе» были эти качества, а у «Милана» – еще нет.

Давайте дадим им время, и я уверен, что Аллегри возьмет ситуацию под контроль», – сказал бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки .