Сакки о финале ЛЧ: «Триумф футбола, «ПСЖ» доминировал повсюду. «Интер» испугался и совершенно не представлял, как себя вести»

Арриго Сакки назвал победу «ПСЖ» в финале ЛЧ триумфом футбола.

Парижане разгромили «Интер» (5:0) в финальном матче Лиги чемпионов и выиграли турнир впервые в истории.

«Триумф игры. Не отдельных игроков, а футбола, интерпретируемого как организация, гармоничный маневр, как стремление к красоте через скорость, дриблинг, пасы. «ПСЖ» доминировал повсюду, а «Интер» просто аплодировал соперникам и преклонялся перед их мастерством.

Результат, безусловно, потрясающий, потому что финал Лиги чемпионов никогда не заканчивался с разницей в пять голов. Но так происходит, когда с одной стороны команда, которая знает, что должна делать, как «ПСЖ», а с другой – команда, которая, подобно «Интеру », испугалась и не имеет ни малейшего представления, как нужно себя вести», – написал бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии.

Идеальный финал «ПСЖ». Разбор 5:0 от Лукомского