ЦСКА повысил Кисляку зарплату в несколько раз, а Матвей не станет поднимать тему ухода в иностранный клуб до зимы (Иван Карпов)

Заработок Матвея Кисляка вырос в несколько раз.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что ЦСКА существенно повысил зарплату 20-летнему полузащитнику, заинтересовавшему «Галатасарай». При этом срок действия контракта не изменился – до лета 2029 года.

Теперь Кисляк не станет поднимать вопрос ухода из ЦСКА в зарубежные клубы до закрытия текущего трансферного окна, а вот к зиме стороны могут начать диалог на тему переподписания договора и включения в него отступных (хотя на данный момент армейцы против такого пункта).

В этом сезоне 20-летний футболист провел 5 матчей в Мир РПЛ и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .