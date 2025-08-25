Бабаев о Кисляке: «ЦСКА не готов отпускать его в это трансферное окно. Слухов очень много, но официальных предложений не было»
ЦСКА не намерен расставаться с Матвеем Кисляком этим летом.
«Мы не готовы отпускать Кисляка в это трансферное окно. Слухов об интересе турецких клубов действительно очень много. Насколько я знаю, «Галатасарай» уже опроверг свой интерес.
У нас нет планов расставаться с Матвеем в ближайшее время. Когда-то, наверное, придет предложение, которое клуб сочтет адекватным и которое будет интересно Матвею. Но не сейчас.
Официальных предложений по Кисляку в это трансферное окно не было», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
ЦСКА повысил Кисляку зарплату в несколько раз, а Матвей не станет поднимать тему ухода в иностранный клуб до зимы (Иван Карпов)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
