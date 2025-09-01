Мусаев о словах Кордобы про уход из «Краснодара»: «Никто не уйдет – Джон остынет, успокоится. Можно понять, почему он говорил такие вещи»

Мурад Мусаев уверен, что Джон Кордоба не покинет «Краснодар».

Краснодарцы сыграли с ЦСКА вничью в 7-м туре Мир РПЛ (1:1).

На 56-й минуте Кордоба получил красную карточку, проиграв борьбу за мяч у лицевой линии, пнул его в защитника армейцев Мойзеса и заодно зацепил шипами его руку.

Позднее нападающий заявил о желании покинуть РПЛ из‑за несправедливых судейских решений.

– Кто‑то может уйти и прийти летом?

– На вход трансферы маловероятны, скорее мы закрыли этот вопрос. Трансферы на выход – никто не уйдет.

– Кордоба не исключил своего ухода.

– Джон остынет, успокоится, можно понять, почему он говорил такие вещи.

– Сперцян остается?

– Никуда серьезно все не зашло, хотя предложение было серьезным. Важно было оставить Эдуарда, – сказал главный тренер «Краснодара ».