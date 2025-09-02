«Краснодар» отправил заявление в КДК РФС для отмены красной Кордобы. Форвард был удален в матче с ЦСКА

«Краснодар» отправил заявление касательно отмены красной карточки Джона Кордобы.

Нападающий «Краснодара » получил красную карточку во втором тайме матча Мир РПЛ против ЦСКА (1:1).

Джон Кордоба около лицевой линии пнул мяч в защитника ЦСКА Мойзеса и зацепил соперника шипами по руке.

Главный судья Рафаэль Шафеев принял решение удалить форварда «быков».

«КДК РФС получил от «Краснодара» заявление об отмене красной карточки Кордобе», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

