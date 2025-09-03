  • Спортс
  • Орлов о голе Дугласа «Пари НН»: «Вызов в сборную Бразилии его воодушевил, окрылил. Все же кроется в деталях. Психология»
Орлов о голе Дугласа «Пари НН»: «Вызов в сборную Бразилии его воодушевил, окрылил. Все же кроется в деталях. Психология»

Геннадий Орлов оценил вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.

«Футбольный бог наградил Дугласа. Имею в виду вызов в сборную Бразилии. Все-таки защитнику уже 31 год, да и в последних турах он не особо убеждал. Подвел команду, получил две желтые карточки в принципиальной встрече со «Спартаком».

Но вот это приглашение в национальную команду, поступившее от Карло Анчелотти, его воодушевило! [В матче с «Пари НН» – 2:0] он уже напоминал себя самого в лучшие годы. Оказался в чужой опорной зоне, здорово пробил после передачи Соболева. И дело прежде всего в его мотивации. Вызов в сборную окрылил. Все же кроется в деталях. Психология», – сказал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДуглас Сантос
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
лимит на легионеров
logoСборная Бразилии по футболу
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
