Орлов о голе Дугласа «Пари НН»: «Вызов в сборную Бразилии его воодушевил, окрылил. Все же кроется в деталях. Психология»

Геннадий Орлов оценил вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.

«Футбольный бог наградил Дугласа. Имею в виду вызов в сборную Бразилии. Все-таки защитнику уже 31 год, да и в последних турах он не особо убеждал. Подвел команду, получил две желтые карточки в принципиальной встрече со «Спартаком».

Но вот это приглашение в национальную команду, поступившее от Карло Анчелотти, его воодушевило! [В матче с «Пари НН» – 2:0] он уже напоминал себя самого в лучшие годы. Оказался в чужой опорной зоне, здорово пробил после передачи Соболева. И дело прежде всего в его мотивации. Вызов в сборную окрылил. Все же кроется в деталях. Психология», – сказал комментатор.