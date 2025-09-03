Мария Захарова заявила, что украинизация наносит ущерб мировому спорту.

– Сейчас много было разговоров, что из‑за того, что пришел украинский футболист Забарный в «ПСЖ», могут совершить трансфер Сафонова в другой клуб. Как вы к такой ситуации относитесь? Можно ли сказать, что это максимально политически?

– Эта украинизация повальная, что спорта, что международной повестки в целом, уже надоела всем. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия. И она является абсолютно наносной и искусственно внедренной. Поэтому, мне кажется, с этих позиций надо к этому относиться.

И все уже устали. Я сейчас не про нас говорю, а просто мировое сообщество уже устало. Оно видит это лицемерие киевского режима, оно принимает, что это тупиковая модель. И помимо всего прочего, мне кажется, в первую очередь, та же самая западная Европа увидела, кого воспитала, когда поближе рассмотрела так называемых украинских беженцев, – сказала официальный представитель МИД РФ Захарова.

Голкипер Матвей Сафонов играет за «ПСЖ» с лета 2024 года, украинец Илья Забарный пополнил состав французской команды в августе. Ранее появлялась информация, что трансфер украинца может повлиять на уход российского футболиста.

