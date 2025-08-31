«Забарный ставил условие, чтобы Сафонова не было в «ПСЖ», но есть контракт, который так просто не разорвать». Бойко о трансфере украинца
Денис Бойко рассказал, что Илья Забарный настаивал на уходе Матвея Сафонова.
«Я знаю, что он действительно ставил одним из условий то, чтобы этого футболиста не было во французском клубе.
Не все решается так, как мы хотим, как хочет Илья. У человека есть контракт, который просто так, наверное, нельзя разорвать. Поэтому Илья все абсолютно правильно говорит», – заявил бывший голкипер «Динамо» Киев в эфире шоу «Футбол 360».
Опубликовал: Александр Суряев
