  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»
22

Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»

Глава PGMOL Говард Уэбб высказался об ошибочной отмене гола «Фулхэма» в игре АПЛ.

«Челси» дома обыграл «Фулхэм» (2:0) в третьем туре АПЛ.

Полузащитник гостей Джошуа Кинг забил гол на 21-й минуте матча, однако впоследствии мяч был отменен после просмотра ВАР.

Главный арбитр встречи Роберт Джонс отправился к монитору и отменил гол, решив, что перед голом Родриго Муниз нарушил правила против Трево Чалобы, наступив тому на ногу.

Позднее судейская коллегия арбитров (PGMOL) признала, что отмена гола не соответствовала принципу «судейского решения» и не отвечала высоким требованиям к вмешательствам, которое должно применяться только в случае явных и очевидных ошибок.

«Это не было спорно, это было неправильно. Мы установили определенные принципы судейства в Премьер-лиге и использования ВАР. Они устанавливают высокий порог для наказания за контакт – это способствует плавности, ритму и темпу игры.

Мы также установили высокую планку для вмешательства ВАР. Другими словами, если ситуация не является явно ошибочной, и судья принял решение на поле, это решение остается в силе или, по крайней мере, должно быть в силе. И это послание, которое мы передаем всем судьям ВАР, особенно когда речь идет об отмене голов, которые, очевидно, являются критически важными моментами в игре.

Мы должны отменять голы только тогда, когда совершенно очевидно, что это единственное, что мы можем сделать, такое руководство мы даем нашим судьям. В данной ситуации это указание не было выполнено должным образом. Судьи, принимавшие участие в этой ситуации, неверно оценили, как произошел контакт между Мунизом и Чалобой. Судьи слишком сосредоточились на этом контакте, не понимая всей сути произошедшего.

Это происходит, когда Муниз владеет мячом, контролирует его, разворачивается естественным образом и опускает ногу на Чалобу, чья нога оказывает там, куда игрок «Фулхэма» имеет право поставить ногу. Итак, судьи неверно оценили ситуацию.

Конечно, как всегда, мы извлекаем уроки и ищем способы улучшить ситуацию, чтобы свести подобные ошибки к минимуму. Но за последние полтора года мы добились больших успехов, снизив наше вмешательство в решение арбитра практически всегда в правильном направлении, и в результате мы видели меньше вмешательств в Премьер-лиге, чем в любой другой высшей лиге Европы, поэтому нам нужно продолжать в том же духе.

Мы понимаем важность этих решений, понимаем, что если мы ошибемся, как в данном случае, последствия будут значительными, и мы всегда стремимся к лучшему», – сказал глава судей АПЛ в программе Match Judges Mic’d Up.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Mirror
logoФулхэм
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
Роберт Джонс судья
logoТрево Чалоба
logoГовард Уэбб
видеоповторы
logoРодриго Муниз
logoДжошуа Кинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
PGMOL признала ошибочной отмену гола «Фулхэма» в игре с «Челси». Работавший на ВАР Солсбери отстранен от матча «Ливерпуля» и «Арсенала», вместо него назначен Брукс
2731 августа, 14:47
Мареска о судействе с «Фулхэмом»: «Решения об отмене гола и пенальти были правильными. В одном эпизоде был фол, в другом – игра рукой. Для меня это совершенно очевидно»
1830 августа, 14:54
Коул о матче «Челси» и «Фулхэма»: «Абсолютно позорная работа ВАР, он не работает. Субъективное решение при 1-м голе, игра остановилась на 4 минуты»
1830 августа, 13:57
В ворота «Челси» после ВАР не засчитали гол в матче с «Фулхэмом». Арбитр Джонс решил, что Муниз сфолил на Чалобе
5130 августа, 12:16Фото
Главные новости
«Байер» может назначить Постекоглу
17вчера, 22:05
Майкл Оуэн: «МЮ» выиграет АПЛ в ближайшие 10 лет, никто не может сказать, что шансов нет. Это может случиться через 4 года»
24вчера, 21:25
Чеферин о Европе: «Фальшивые левые говорят: «Мы знаем все, вы – ничего». Есть риторика ультраправых: «Мигранты отнимают у вас работу, бла-бла-бла». Раньше за таким следовала война»
26вчера, 21:18
Предварительные цены на билеты на ЧМ – от 60 до 6 730 долларов. ФИФА анонсировала динамическое ценообразование: «Будем менять в зависимости от спроса и остатков»
1вчера, 20:53
Кукурелья о Трампе на награждении «Челси» на КЧМ: «Нам сказали, что мы не сможем праздновать, пока он не уйдет – а он не уходил. Он забрал одну медаль, я видел ее в Белом доме»
14вчера, 20:48
Трент о переходе в «Реал»: «Это показалось мне правильным шагом в нужное время. «Бернабеу» – священное место, тяжесть футболки заставляет тебя выкладываться по полной»
39вчера, 20:31
У «Ман Сити» худшее трансферное сальдо в 2025 году – минус 368,7 млн евро. «Арсенал» – 2-й, «МЮ» – 4-й, «Реал» – 7-й, «Аль-Наср» – 10-й, «Спартак» – 23-й, «Зенит» – 31-й
36вчера, 20:15
Чеферин о баннере «Прекратите убивать детей»: «Тот, кто считает это послание политическим, – идиот. Израильские популисты называли нас антисемитами. Ужасно, что дети умирают от голода»
60вчера, 19:59
Фан-группы «Барсы», «МЮ», «Арсенала», «Баварии» и других команд – УЕФА: «Клубы не бродячие цирки, перенос матчей лиг в другие страны – извращение футбола ради краткосрочной выгоды»
6вчера, 19:51
«Челси» не включил Стерлинга и Буонанотте в заявку на ЛЧ, но внес порвавшего «кресты» Колуилла
23вчера, 19:11
Ко всем новостям
Последние новости
Кукурелья о своих шансах на «Золотой мяч» в случае победы на ЧМ: «Будет сложно – люди хотят видеть тех, кто забивает голы. Но защитники уже выигрывали раньше, и это может повториться»
2вчера, 22:03
Спенс о том, что он станет первым игроком-мусульманином в истории сборной Англии: «Это благословение. Это показывает, что ребенок любой веры сможет это сделать»
18вчера, 21:50
«Реал» допустил лишь 17 ударов по своим воротам за три матча Алонсо в Ла Лиге. Это лучший старт со времен Гвардиолы – «Барселона» в 2008-м дала пробить 12 раз
8вчера, 21:45
Доннарумма о переходе в «Ман Сити»: «Гвардиола очень хотел меня видеть, и это льстило мне. Горжусь тем, что мной заинтересовался такой престижный клуб»
5вчера, 21:36
Митрович расторг контракт с «Аль-Хилалем» и переходит в катарский «Аль-Райян». Серб забил 48 голов за 51 матч в саудовской лиге
10вчера, 21:29
Анчелотти о невызове Неймара: «Техническое решение. У меня уже есть на примете состав для ЧМ, самой большой ошибкой была бы неправильная заявка. Бразилия 24 года не побеждала, ответственность огромная»
9вчера, 21:15
«Западные страны пытаются любыми способами навредить России. С помощью геополитики, спорта». Монсон про отсутствие Сафонова в списке вызванных в сборные игроков «ПСЖ»
6вчера, 20:59
Экс-защитник «Челси» Зума перешел в румынский ЧФР. Игрока предлагали «Спартаку»
4вчера, 20:58Фото
Нванери и Льюис-Скелли отдали бы «Золотой мяч» Ямалю: «Он заслужил, судя по его выступлениям»
5вчера, 20:37
Слуцкий о «Сочи»: «Офигел, когда Дзюба против них на своем пердячем убежал в буллит в 3-й раз. У команды нет позиционной атаки, но они играли в нечеловечески высокую линию. Принципы Морено не подходили»
6вчера, 20:25