Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»
«Челси» дома обыграл «Фулхэм» (2:0) в третьем туре АПЛ.
Полузащитник гостей Джошуа Кинг забил гол на 21-й минуте матча, однако впоследствии мяч был отменен после просмотра ВАР.
Главный арбитр встречи Роберт Джонс отправился к монитору и отменил гол, решив, что перед голом Родриго Муниз нарушил правила против Трево Чалобы, наступив тому на ногу.
Позднее судейская коллегия арбитров (PGMOL) признала, что отмена гола не соответствовала принципу «судейского решения» и не отвечала высоким требованиям к вмешательствам, которое должно применяться только в случае явных и очевидных ошибок.
«Это не было спорно, это было неправильно. Мы установили определенные принципы судейства в Премьер-лиге и использования ВАР. Они устанавливают высокий порог для наказания за контакт – это способствует плавности, ритму и темпу игры.
Мы также установили высокую планку для вмешательства ВАР. Другими словами, если ситуация не является явно ошибочной, и судья принял решение на поле, это решение остается в силе или, по крайней мере, должно быть в силе. И это послание, которое мы передаем всем судьям ВАР, особенно когда речь идет об отмене голов, которые, очевидно, являются критически важными моментами в игре.
Мы должны отменять голы только тогда, когда совершенно очевидно, что это единственное, что мы можем сделать, такое руководство мы даем нашим судьям. В данной ситуации это указание не было выполнено должным образом. Судьи, принимавшие участие в этой ситуации, неверно оценили, как произошел контакт между Мунизом и Чалобой. Судьи слишком сосредоточились на этом контакте, не понимая всей сути произошедшего.
Это происходит, когда Муниз владеет мячом, контролирует его, разворачивается естественным образом и опускает ногу на Чалобу, чья нога оказывает там, куда игрок «Фулхэма» имеет право поставить ногу. Итак, судьи неверно оценили ситуацию.
Конечно, как всегда, мы извлекаем уроки и ищем способы улучшить ситуацию, чтобы свести подобные ошибки к минимуму. Но за последние полтора года мы добились больших успехов, снизив наше вмешательство в решение арбитра практически всегда в правильном направлении, и в результате мы видели меньше вмешательств в Премьер-лиге, чем в любой другой высшей лиге Европы, поэтому нам нужно продолжать в том же духе.
Мы понимаем важность этих решений, понимаем, что если мы ошибемся, как в данном случае, последствия будут значительными, и мы всегда стремимся к лучшему», – сказал глава судей АПЛ в программе Match Judges Mic’d Up.