Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»

Глава PGMOL Говард Уэбб высказался об ошибочной отмене гола «Фулхэма» в игре АПЛ.

«Челси » дома обыграл «Фулхэм» (2:0) в третьем туре АПЛ.

Полузащитник гостей Джошуа Кинг забил гол на 21-й минуте матча, однако впоследствии мяч был отменен после просмотра ВАР.

Главный арбитр встречи Роберт Джонс отправился к монитору и отменил гол, решив, что перед голом Родриго Муниз нарушил правила против Трево Чалобы , наступив тому на ногу.

Позднее судейская коллегия арбитров (PGMOL) признала , что отмена гола не соответствовала принципу «судейского решения» и не отвечала высоким требованиям к вмешательствам, которое должно применяться только в случае явных и очевидных ошибок.

«Это не было спорно, это было неправильно. Мы установили определенные принципы судейства в Премьер-лиге и использования ВАР. Они устанавливают высокий порог для наказания за контакт – это способствует плавности, ритму и темпу игры.

Мы также установили высокую планку для вмешательства ВАР. Другими словами, если ситуация не является явно ошибочной, и судья принял решение на поле, это решение остается в силе или, по крайней мере, должно быть в силе. И это послание, которое мы передаем всем судьям ВАР, особенно когда речь идет об отмене голов, которые, очевидно, являются критически важными моментами в игре.

Мы должны отменять голы только тогда, когда совершенно очевидно, что это единственное, что мы можем сделать, такое руководство мы даем нашим судьям. В данной ситуации это указание не было выполнено должным образом. Судьи, принимавшие участие в этой ситуации, неверно оценили, как произошел контакт между Мунизом и Чалобой. Судьи слишком сосредоточились на этом контакте, не понимая всей сути произошедшего.

Это происходит, когда Муниз владеет мячом, контролирует его, разворачивается естественным образом и опускает ногу на Чалобу, чья нога оказывает там, куда игрок «Фулхэма » имеет право поставить ногу. Итак, судьи неверно оценили ситуацию.

Конечно, как всегда, мы извлекаем уроки и ищем способы улучшить ситуацию, чтобы свести подобные ошибки к минимуму. Но за последние полтора года мы добились больших успехов, снизив наше вмешательство в решение арбитра практически всегда в правильном направлении, и в результате мы видели меньше вмешательств в Премьер-лиге, чем в любой другой высшей лиге Европы, поэтому нам нужно продолжать в том же духе.

Мы понимаем важность этих решений, понимаем, что если мы ошибемся, как в данном случае, последствия будут значительными, и мы всегда стремимся к лучшему», – сказал глава судей АПЛ в программе Match Judges Mic’d Up.