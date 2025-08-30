Мареска о судействе с «Фулхэмом»: «Решения об отмене гола и пенальти были правильными. В одном эпизоде был фол, в другом – игра рукой. Для меня это совершенно очевидно»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Фулхэмом».

«Синие» одержали победу со счетом 2:0 в 3-м туре АПЛ .

В первом тайме арбитр Роберт Джонс отменил гол Джошуа Кинга , решив, что перед взятием ворот Родриго Муниз нарушил правила против Трево Чалобы, наступив тому на ногу. Во второй половине игры судья назначил пенальти в пользу «Челси » за игру Райана Сессеньона рукой, хотя перед этим мяч попал в руку Жоао Педро.

«Мы были недостаточно хороши в первом тайме и блестяще провели второй тайм. Игру можно проанализировать вот так. В первом тайме мы не удерживали мяч, не выигрывали единоборства. Во втором тайме мы действовали правильно».

О том, повезло ли «Челси» с судейскими решениями

«Честно говоря, я так не думаю. Фол – это фол. Пенальти – это пенальти. Для меня это совершенно очевидно. Если бы у меня были какие-то сомнения, я бы сказал об этом, но совершенно ясно, что в одном эпизоде был фол, а в другом – игра рукой».

О разговорах с тренерами «Фулхэма»

«Я пытался объяснить им, что был фол. Для меня это фол. Это нормально, что они пытались сказать, что фола не было. Это часть игры. Я думаю, что оба решения были правильными».

О попадании мяча в руку Жоао Педро

«Была игра рукой [со стороны Сессеньона]. Судьи смотрели повтор. Ждать пришлось долго, но в конце концов это был пенальти».

О том, что в игре было много задержек из-за ВАР

«Возможно, это произошло потому, что оба решения были немного сложными. Им потребовалось время, чтобы принять решение, но, опять же, я думаю, что ВАР нужно время, чтобы принять решение. Восемь [минут] в первом тайме и восемь во втором. Но мы победили, так что все в порядке!» – сказал Мареска.