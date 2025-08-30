Мареска о судействе с «Фулхэмом»: «Решения об отмене гола и пенальти были правильными. В одном эпизоде был фол, в другом – игра рукой. Для меня это совершенно очевидно»
«Синие» одержали победу со счетом 2:0 в 3-м туре АПЛ.
В первом тайме арбитр Роберт Джонс отменил гол Джошуа Кинга, решив, что перед взятием ворот Родриго Муниз нарушил правила против Трево Чалобы, наступив тому на ногу. Во второй половине игры судья назначил пенальти в пользу «Челси» за игру Райана Сессеньона рукой, хотя перед этим мяч попал в руку Жоао Педро.
«Мы были недостаточно хороши в первом тайме и блестяще провели второй тайм. Игру можно проанализировать вот так. В первом тайме мы не удерживали мяч, не выигрывали единоборства. Во втором тайме мы действовали правильно».
О том, повезло ли «Челси» с судейскими решениями
«Честно говоря, я так не думаю. Фол – это фол. Пенальти – это пенальти. Для меня это совершенно очевидно. Если бы у меня были какие-то сомнения, я бы сказал об этом, но совершенно ясно, что в одном эпизоде был фол, а в другом – игра рукой».
О разговорах с тренерами «Фулхэма»
«Я пытался объяснить им, что был фол. Для меня это фол. Это нормально, что они пытались сказать, что фола не было. Это часть игры. Я думаю, что оба решения были правильными».
О попадании мяча в руку Жоао Педро
«Была игра рукой [со стороны Сессеньона]. Судьи смотрели повтор. Ждать пришлось долго, но в конце концов это был пенальти».
О том, что в игре было много задержек из-за ВАР
«Возможно, это произошло потому, что оба решения были немного сложными. Им потребовалось время, чтобы принять решение, но, опять же, я думаю, что ВАР нужно время, чтобы принять решение. Восемь [минут] в первом тайме и восемь во втором. Но мы победили, так что все в порядке!» – сказал Мареска.