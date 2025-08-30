Коул о матче «Челси» и «Фулхэма»: «Абсолютно позорная работа ВАР, он не работает. Субъективное решение при 1-м голе, игра остановилась на 4 минуты»
Джо Коул выступил против ВАР на фоне событий матча «Челси» и «Фулхэма».
Команда тренера Энцо Марески одержала победу со счетом 2:0 в матче третьего тура АПЛ.
В первом тайме главный арбитр Роберт Джонс не засчитал гол в ворота «Челси», а во втором назначил пенальти в ворота «Фулхэма». Для решений в этих эпизода судье потребовалось обратиться к ВАР.
«Абсолютно позорная работа ВАР. Футбол очень много значит для многих людей – мы должны об этом помнить. ВАР воспринимается как что-то чистое, точное. Но он не работает, давайте будем честны.
В моменте с первым голом решение настолько субъективное и сложное. Игра остановилась на четыре минуты, и один человек должен подойти к экрану и принять решение – так это не работает», – сказал бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
