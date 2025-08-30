В ворота «Челси» после ВАР не засчитали гол в матче с «Фулхэмом». Арбитр Джонс решил, что Муниз сфолил на Чалобе
Арбитр отменил гол «Фулхэма» в первом тайма матча с «Челси».
«Челси» принимает «Фулхэм» (0:0, первый тайм) в игре третьего тура АПЛ.
Полузащитник «Фулхэма» Джошуа Кинг забил гол на 21-й минуте матча, однако впоследствии мяч был отменен после просмотра ВАР.
Главный арбитр встречи Роберт Джонс отправился к монитору и отменил гол, решив, что перед голом Родриго Муниз нарушил правила против Трево Чалобы, наступив тому на ногу.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Фулхэм».
Фото: скриншот трансляции
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
