В ворота «Челси» после ВАР не засчитали гол в матче с «Фулхэмом». Арбитр Джонс решил, что Муниз сфолил на Чалобе

Арбитр отменил гол «Фулхэма» в первом тайма матча с «Челси».

«Челси» принимает «Фулхэм» (0:0, первый тайм) в игре третьего тура АПЛ .

Полузащитник «Фулхэма » Джошуа Кинг забил гол на 21-й минуте матча, однако впоследствии мяч был отменен после просмотра ВАР.

Главный арбитр встречи Роберт Джонс отправился к монитору и отменил гол, решив, что перед голом Родриго Муниз нарушил правила против Трево Чалобы , наступив тому на ногу.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси » – «Фулхэм».

Фото: скриншот трансляции