PGMOL признала ошибочной отмену гола «Фулхэма» в игре с «Челси». Работавший на ВАР Солсбери отстранен от матча «Ливерпуля» и «Арсенала», вместо него назначен Брукс

PGMOL признала ошибочной отмену гола «Фулхэма» в матче с «Челси».

«Синие» дома обыграли «Фулхэм» (2:0) в третьем туре АПЛ .

Полузащитник гостей Джошуа Кинг забил гол на 21-й минуте матча, однако впоследствии мяч был отменен после просмотра ВАР.

Главный арбитр встречи Роберт Джонс отправился к монитору и отменил гол, решив, что перед голом Родриго Муниз нарушил правила против Трево Чалобы, наступив тому на ногу.

Судейская коллегия арбитров (PGMOL) признала, что отмена гола не соответствовала принципу «судейского решения» и не отвечала высоким требованиям к вмешательствам, которое должно применяться только в случае явных и очевидных ошибок.

После случившегося Майкл Солсбери , работавший на ВАР во время игры на «Стэмфорд Бридж», был отстранен от участия в воскресном матче Премьер-лиги между «Ливерпулем » и «Арсеналом ». Вместо него видеоассистентом на матч назначен Джон Брукс.

Коул о матче «Челси» и «Фулхэма»: «Абсолютно позорная работа ВАР, он не работает. Субъективное решение при 1-м голе, игра остановилась на 4 минуты»