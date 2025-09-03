Роман Зобнин: «Цель — побеждать всегда и вернуть «Спартак» на вершину. Мы же не будем отказываться от чемпионства!»

Роман Зобнин настроен выиграть титул со «Спартаком» в этом сезоне.

— Есть ли уверенность, что в этом сезоне «Спартаку» удастся завоевать титул? Кубок? Или чемпионство в РПЛ?

— Ради этого мы и работаем. Заглядывать так далеко не хочется, да и неправильно это. Мы все тренируемся и каждый день стараемся становиться лучше.

Цель у нас общая — побеждать всегда и вернуть «Спартак» на вершину. Поэтому, конечно, уверенность есть. Мы же не будем отказываться от чемпионства! Этого хотят все в клубе. Об этом лишний раз говорить даже не стоит, — сказал полузащитник «Спартака».

После 7 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.