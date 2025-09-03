«Спартак» продал Дуарте «Сантосу» за 4 млн долларов

Алексис Дуарте покинул «Спартак».

«Сантос» объявил о трансфере 25-летнего защитника. Стороны заключили контракт на 4 года.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 4 миллиона долларов.

Парагвайский футболист выступал за московский клуб с сезона-2022/23. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://x.com/SantosFC/