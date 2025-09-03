«Спартак» продал Дуарте «Сантосу» за 4 млн долларов
Алексис Дуарте покинул «Спартак».
«Сантос» объявил о трансфере 25-летнего защитника. Стороны заключили контракт на 4 года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 4 миллиона долларов.
Парагвайский футболист выступал за московский клуб с сезона-2022/23. Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://x.com/SantosFC/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Сантоса»
