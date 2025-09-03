Хенесс в шоке от сумм трансферов: «В какой-то момент простой человек скажет: «Cовсем с ума сошли?» Я прошу немецкий футбол не принимать деньги арабов и американских хедж-фондов»

Ули Хенесса удивило развитие событий на трансферном рынке этим летом.

«Я был ошеломлен тем, что происходило в международном футболе последние шесть-восемь недель. Совершенно безумные суммы. В какой-то момент простой человек скажет: «Они что, совсем с ума сошли?»

Это не может закончиться хорошо. Мы, немецкий футбол, должны идти своим путем. Я прошу всех в этом зале никогда не принимать деньги, которые все портят.

Мы должны показать силу и не принимать деньги арабов, американских хедж-фондов», – сказал почетный президент «Баварии» на гала-вечере Немецкой футбольной лиги в Берлине.