Хенесс о продлении Уильямса: «Не понимаю, чего Нико хочет. «Атлетик» пытается выручить больше денег – через год он будет стоить больше 60 млн. Исключено, что «Бавария» пойдет за ним»

Ули Хенесс исключил подписание Нико Уильямса «Баварией» через год.

Ранее 22-летний вингер продлил контракт с «Атлетиком » до 2035 года. На игрока претендовали «Барселона » и «Бавария ».

– Мы все были удивлены [тем, что он продлил контракт]. Я говорил с Ханси Фликом , который сейчас в отпуске в Тегернзе, и они тоже были удивлены, потому что у них было какое-никакое соглашение.

Я не понимаю, чего он [Нико ] хочет, но, по моему мнению, [«Атлетик»] просто пытается выручить больше денег, потому что в следующем году он будет стоить больше 60 миллионов евро.

– Может ли он быть вариантом на следующий год?

– Нет, это исключено, – сказал почетный президент «Баварии» в интервью BR24Sport.