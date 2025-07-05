Хенесс о продлении Уильямса: «Не понимаю, чего Нико хочет. «Атлетик» пытается выручить больше денег – через год он будет стоить больше 60 млн. Исключено, что «Бавария» пойдет за ним»
Ули Хенесс исключил подписание Нико Уильямса «Баварией» через год.
Ранее 22-летний вингер продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года. На игрока претендовали «Барселона» и «Бавария».
– Мы все были удивлены [тем, что он продлил контракт]. Я говорил с Ханси Фликом, который сейчас в отпуске в Тегернзе, и они тоже были удивлены, потому что у них было какое-никакое соглашение.
Я не понимаю, чего он [Нико] хочет, но, по моему мнению, [«Атлетик»] просто пытается выручить больше денег, потому что в следующем году он будет стоить больше 60 миллионов евро.
– Может ли он быть вариантом на следующий год?
– Нет, это исключено, – сказал почетный президент «Баварии» в интервью BR24Sport.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern & Germany
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