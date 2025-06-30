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  • Маттеус про слова Хенесса: «Ули не понимает, что футбол и бизнес эволюционировали. «Бавария» хотела бы 180 млн евро за Мусиалу, так почему бы Виртцу не стоить 150, а Вольтемаде – 80-100?»
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Маттеус про слова Хенесса: «Ули не понимает, что футбол и бизнес эволюционировали. «Бавария» хотела бы 180 млн евро за Мусиалу, так почему бы Виртцу не стоить 150, а Вольтемаде – 80-100?»

Лотар Маттеус ответил на критику Ули Хенесса на фоне обсуждения Ника Вольтемаде.

Ранее стало известно, что 23-летний нападающий «Штутгарта» выразил желание перейти в мюнхенский клуб. За трансфер футболиста запрашивают 60 миллионов евро.

Экс-игрок мюнхенцев Маттеус сказал: «Я думаю, что 60 миллионов – это слишком мало. Не удивился бы, если бы была названа сумма в размере 80-100 миллионов евро». В ответ на это почетный президент «Баварии» Хенесс заявил: «Лотар Маттеус не в своем уме. Эти эксперты давно сидят у меня в печенках».

«Прежде всего, я должен сказать: я привык к оскорблениям Ули Хенесса и больше не воспринимаю их всерьез. Он делает это уже 20-25 лет. Я не позволяю этому задеть меня, это делает меня толстокожим. Ули Хенесс все еще живет в своем собственном мире и все еще не понимает, что не только футбол, но и бизнес эволюционировали.

Я в курсе того, что происходит на рынке. Я назвал возможную цену в 80-100 миллионов, но Ули Хенесс, видимо, опять не вник в суть вопроса. Он заинтересован только в нападках на других людей, чтобы отвлечь внимание от своих собственных ошибок.

Я знаю рынок, как национальный, так и международный. И я по-прежнему считаю, что эта оценка верна. Гиттенс стоит около 60 млн и не является игроком сборной, у него также был слабый сезон. Много месяцев назад я предсказал, что общая сумма за Флориана Виртца составит 250 млн евро – так и произошло. Эти суммы просто актуальны.

В «Баварии» все видят только с одной стороны. Говоря о Джамале Мусиале, «Бавария» хотела бы за него гораздо больше, чем, например, стоил Виртц. «Бавария» хотела бы 180 миллионов евро. Так почему бы Виртцу не стоить 150 миллионов евро или Вольте[маде] не стоит 80-100 миллионов евро?» – сказал бывший полузащитник «Баварии».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Bild
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