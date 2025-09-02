Пигас из «Пари НН» против единого чемпионата: «Белорусский должен оставаться белорусским, а российский – российским»

Игрок «Пари НН» Вадим Пигас против объединения чемпионатов России и Беларуси.

В июне 2025 года министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил , что страна заинтересована в общем чемпионате с Россией: «Нужно обсудить это с УЕФА. Есть пример КХЛ, где играет минское «Динамо».

– Конечно, много разных мнений, но я, наверное, был бы против. Я считаю, что белорусский чемпионат должен оставаться белорусским, а российский должен оставаться российским.

Если у игрока есть желание перейти в какой-то из чемпионатов – как, допустим, у меня – это не проблема, пожалуйста. Но лично мое мнение, что объединять чемпионаты не стоит.

– Плюс еще и фактор возможности участвовать в еврокубковых матчах.

– Да, но я думаю, что и в Россию они вернутся. Со временем это не будет какой-то проблемой, – сказал белорусский защитник «Пари НН » Пигас .