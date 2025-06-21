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  • Пономарев о лиге России и Беларуси: «Надо сделать. Пошли эти УЕФА к черту, все равно нас никуда не пускают. Команды две белорусы запустят в РПЛ»
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Пономарев о лиге России и Беларуси: «Надо сделать. Пошли эти УЕФА к черту, все равно нас никуда не пускают. Команды две белорусы запустят в РПЛ»

Владимир Пономарев призвал послать УЕФА к черту и включить в РПЛ белорусов.

Ранее министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук высказался за объединенный чемпионат с Россией.

«Конечно, это хорошая идея. А что с УЕФА согласовывать? Все равно они нас никуда не пускают. Что нам с ними церемониться? Пошли эти УЕФА к черту!

Надо взять да объединить чемпионаты. Команды две они запустят к нам в чемпионат. Было бы очень здорово, я только за», – сказал бывший игрок ЦСКА. 

Отметим, что белорусские клубы продолжают выступать в еврокубках. 

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
брань
logoУЕФА
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Беларусь
Владимир Алексеевич Пономарев
logoЛига Европы УЕФА
logoМатч ТВ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoОбъединенный чемпионат
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