Пономарев о лиге России и Беларуси: «Надо сделать. Пошли эти УЕФА к черту, все равно нас никуда не пускают. Команды две белорусы запустят в РПЛ»
Владимир Пономарев призвал послать УЕФА к черту и включить в РПЛ белорусов.
Ранее министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук высказался за объединенный чемпионат с Россией.
«Конечно, это хорошая идея. А что с УЕФА согласовывать? Все равно они нас никуда не пускают. Что нам с ними церемониться? Пошли эти УЕФА к черту!
Надо взять да объединить чемпионаты. Команды две они запустят к нам в чемпионат. Было бы очень здорово, я только за», – сказал бывший игрок ЦСКА.
Отметим, что белорусские клубы продолжают выступать в еврокубках.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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