Мостовой против объединения лиг России и Беларуси: «У нас пропадают свои команды. Вы хотите, чтобы и там пропадали? Никто не собирается объединять лиги Англии и Шотландии»
Александр Мостовой против объединения чемпионатов России и Беларуси.
«Думаю, не стоит объединять российский и белорусский чемпионаты. Разные страны. У нас пропадают свои команды. Вы хотите, чтобы и там пропадали? Достаточно своих команд.
Куда их девать, если включать белорусские клубы? Никто не собирается объединять лиги Англии и Шотландии. У нас свой чемпионат, у них – свой», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Мостовой.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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