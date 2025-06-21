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Мостовой против объединения лиг России и Беларуси: «У нас пропадают свои команды. Вы хотите, чтобы и там пропадали? Никто не собирается объединять лиги Англии и Шотландии»

Александр Мостовой против объединения чемпионатов России и Беларуси.

«Думаю, не стоит объединять российский и белорусский чемпионаты. Разные страны. У нас пропадают свои команды. Вы хотите, чтобы и там пропадали? Достаточно своих команд.

Куда их девать, если включать белорусские клубы? Никто не собирается объединять лиги Англии и Шотландии. У нас свой чемпионат, у них – свой», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Мостовой

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Мостовой
logoвысшая лига Беларусь
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoОбъединенный чемпионат
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