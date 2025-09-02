Сафонов о травме Агкацева: «Второй раз Стасик сливается со сборов со мной. То одно болит у него, то второе»
Матвей Сафонов высказался о пропуске Станиславом Агкацевым сборов.
Голкипер «Краснодара» не сыграет с Иорданией и Катаром из-за «микроповреждения».
«Травма Агкацева огорчила. Второй раз Стасик сливается со сборов со мной. То одно болит у него, то второе. Хотелось встретиться, поработать вместе.
Хотя в отпуске увиделись», – сказал голкипер «ПСЖ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
