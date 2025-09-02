Сафонов о «ПСЖ»: «Странно ехать в Европу за трудностями, а потом убегать от них. Надо бороться, Шевалье и Доннарумма – разницы нет. Если совсем не буду играть, встанет вопрос, зачем я нужен»

Матвей Сафонов оценил свои перспективы в «ПСЖ».

– Рассчитываете играть в основе «ПСЖ»?

– Рассчитывал, рассчитываю. Только выбор тренера, кто будет играть в «ПСЖ». Когда будет шанс, буду делать то, что от меня требуют. Шевалье и Доннарумма – разницы нет. Это конкуренция. Есть победитель и проигравший. Все начинается с чистого листа.

– Был разговор с Доннарумой на прощание?

– Неделю назад. Не думаю, что изначально это было задумано как прощание. Мы переговорили, перекинулись СМС. В момент его перехода был в самолете.

– Как общаетесь с Шевалье?

– Прекрасно контактируем. Хорошая атмосфера на тренировках.

– Как играть в «ПСЖ» тогда?

– Если совсем не буду играть, встанет вопрос, зачем я нужен команде. Посмотрим, как вообще будет складываться жизнь. Странно ехать в Европу за трудностями, а потом убегать от них. Зачем я приезжал? Все складывается так, как и должно. То, за чем я ехал, за трудностями, я их получил. Надо не сдаваться, бороться.

– Всегда была честная конкуренция?

– У нас было три вратаря, два ушло, я остался.

– Кто-то обращался к тебе за советом?

– Думаю, что нет. Все зависит, от того, готов ли человек променять теплый дом на трудности. Стабильно играешь, заново доказывать – решение каждого футболиста.

Когда говорят, что нужно уезжать, нужно понимать, будешь ли играть. Много игроков играют сразу с первого матча? Если идти за вызовом, нужно идти где будет шанс, а не сесть. Можно приводить в пример меня. Живой пример того, что нужно взвешивать свои решения. Кто-то может быть не готов и захочет уйти обратно. Не всегда все складывается так, как ты планируешь, – сказал голкипер «ПСЖ».