Отказавший ЦСКА Хэндель перешел в «Црвену Звезду» из «Витории»
Томаш Хэндель вместо ЦСКА перешел в сербский клуб.
«Витория Гимараэш» продала 24-летнего полузащитника в «Црвену Звезду» за 3,5 млн евро. Игрок подписал контракт до лета 2029 года и взял 20-й номер.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал 6 млн евро за Хэнделя, но Томаш отказал москвичам из-за отсутствия еврокубков. В сербском клубе хавбек сможет сыграть в Лиге Европы.
Подробная статистика выступлений Хэнделя доступна здесь.
Фото: crvenazvezdafk.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Црвены Звезды»
