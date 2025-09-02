Отказавший ЦСКА Хэндель перешел в «Црвену Звезду» из «Витории»

Томаш Хэндель вместо ЦСКА перешел в сербский клуб.

«Витория Гимараэш » продала 24-летнего полузащитника в «Црвену Звезду » за 3,5 млн евро . Игрок подписал контракт до лета 2029 года и взял 20-й номер.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал 6 млн евро за Хэнделя, но Томаш отказал москвичам из-за отсутствия еврокубков. В сербском клубе хавбек сможет сыграть в Лиге Европы.

Подробная статистика выступлений Хэнделя доступна здесь .

Фото: crvenazvezdafk.com