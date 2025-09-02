Фото
24

Отказавший ЦСКА Хэндель перешел в «Црвену Звезду» из «Витории»

Томаш Хэндель вместо ЦСКА перешел в сербский клуб.

«Витория Гимараэш» продала 24-летнего полузащитника в «Црвену Звезду» за 3,5 млн евро. Игрок подписал контракт до лета 2029 года и взял 20-й номер.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал 6 млн евро за Хэнделя, но Томаш отказал москвичам из-за отсутствия еврокубков. В сербском клубе хавбек сможет сыграть в Лиге Европы.

Подробная статистика выступлений Хэнделя доступна здесь.

Фото: crvenazvezdafk.com

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги36622 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Црвены Звезды»
Томаш Хэндель
logoпремьер-лига Россия
logoЦрвена Звезда
logoВитория Гимараэш
logoвысшая лига Португалия
logoвысшая лига Сербия
трансферы
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)
15вчера, 03:46
Трансфер Хэнделя в ЦСКА сорвался. Хавбек «Витории» переходит в «Црвену Звезду» за 3,5 млн евро (Mozzart Sport)
771 сентября, 12:43
ЦСКА предложил 6 млн евро за Хэнделя. Хавбек «Витории Гимараэш» готов перейти (O Jogo)
5229 августа, 10:26
ЦСКА близок к покупке хавбека «Витории» Хэнделя. Баринов и Бабкин – запасные варианты (Иван Карпов)
5328 августа, 20:06
Главные новости
Слуцкий сфотографировался с рисунком стримера Мэддисона. На нем изображена схема игры «Динамо» при Карпине
28 минут назадФото
Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
1431 минуту назад
Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании
50сегодня, 09:15
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
73сегодня, 09:06
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
27сегодня, 09:04
Захарова о ситуации Забарного и Сафонова в «ПСЖ»: «Украинизация разрушает спорт, наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. Это надоело всем»
35сегодня, 08:56
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
51сегодня, 08:54
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
54сегодня, 08:43
Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»
12сегодня, 08:25
«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
97сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Невеш сделал татуировку, изображающую его объятия с Жотой: «Диогу очень особенный человек для меня. Эти детали напоминают мне о нем и о моих достижениях и трудностях»
16 минут назадФото
Фермин опроверг конфликт с Гави: «Я дружу с ним с 12 лет, он мне как брат. Люди постоянно строят догадки, но мы по-прежнему друзья»
18 минут назад
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
520 минут назад
Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»
128 минут назад
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
342 минуты назад
Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
245 минут назад
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»
4сегодня, 08:42
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
6сегодня, 08:39
«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
6сегодня, 08:35Фото
Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»
11сегодня, 08:18