Трансфер Хэнделя в ЦСКА сорвался. Хавбек «Витории» переходит в «Црвену Звезду» за 3,5 млн евро (Mozzart Sport)
Трансфер Томаша Хэнделя в ЦСКА сорвался.
Ранее сообщалось, что армейцы предложили 6 миллионов евро за полузащитника «Витории Гимараэш». Отмечалось, что футболист готов к возможному переходу.
Однако, по данным Mozzart Sport, в конечном счете сделка не состоялась. В итоге игрока подписала давно следившая за ним «Црвена Звезда».
Отмечается, что в начале лета предполагалось, что за Хэнделя придется заплатить около 7 млн евро, но итоговая сумма сделки составила 3,5 млн евро.
Со статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mozzart Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости