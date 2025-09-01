Трансфер Хэнделя в ЦСКА сорвался. Хавбек «Витории» переходит в «Црвену Звезду» за 3,5 млн евро (Mozzart Sport)

Трансфер Томаша Хэнделя в ЦСКА сорвался.

Ранее сообщалось , что армейцы предложили 6 миллионов евро за полузащитника «Витории Гимараэш ». Отмечалось, что футболист готов к возможному переходу.

Однако, по данным Mozzart Sport, в конечном счете сделка не состоялась. В итоге игрока подписала давно следившая за ним «Црвена Звезда ».

Отмечается, что в начале лета предполагалось, что за Хэнделя придется заплатить около 7 млн евро, но итоговая сумма сделки составила 3,5 млн евро.

Со статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .