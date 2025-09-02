Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)

Томаш Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков.

Ранее стало известно , что полузащитник «Витория Гимараэш » переходит в «Црвену Звезду».

По данным Sport24, хавбек отказался от возможности перехода в ЦСКА, потому что в сербском клубе у футболиста будет возможность сыграть в еврокубке. «Црвена Звезда » выступит в Лиге Европы.

Кроме того, в «Витории Гимараэш» настороженно отнеслись к возможным финансовым рискам при сделке с ЦСКА , что также повлияло на срыв перехода.