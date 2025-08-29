ЦСКА предложил 6 млн евро за Хэнделя. Хавбек «Витории Гимараэш» готов перейти (O Jogo)

ЦСКА близок к подписанию Томаша Хэнделя из «Витории Гимараэш».

По информации O Jogo, армейцы предложили 6 миллионов евро за 24-летнего полузащитника и продолжают вести переговоры с португальским клубом, который старается увеличить сумму сделки.

В зависимости от хода переговоров Хэндель может не выйти на поле в завтрашнем матче против «Ароки» в чемпионате Португалии.

Отмечается, что полузащитник готов к возможному переходу.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Хэндель забил 2 гола и отдал 1 ассист в 32 матчах. Его подробная статистика – здесь .