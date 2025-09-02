«Марсель» подписал Агерда из «Вест Хэма» и арендовал О’Райли у «Брайтона»
«Марсель» объявил о трансферах двоих футболистов.
Состав «Марселя» пополнили 24-летний хавбек «Брайтона» и сборной Дании Мэттью О’Райли и 29-летний защитник «Вест Хэма» и сборной Марокко Найеф Агерд.
«Брайтон» сообщил, что О’Райли отдан в аренду на сезон, а «Вест Хэм» объявил о полноценном трансфере Агерда.
Подробная статистика выступлений Мэттью доступна здесь, а Найефа – тут.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: официальный сайт «Марселя»
