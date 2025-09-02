«Марсель» подписал Агерда из «Вест Хэма» и арендовал О’Райли у «Брайтона»

«Марсель» объявил о трансферах двоих футболистов.

Состав «Марселя » пополнили 24-летний хавбек «Брайтона » и сборной Дании Мэттью О’Райли и 29-летний защитник «Вест Хэма » и сборной Марокко Найеф Агерд.

«Брайтон» сообщил , что О’Райли отдан в аренду на сезон, а «Вест Хэм» объявил о полноценном трансфере Агерда.

Подробная статистика выступлений Мэттью доступна здесь , а Найефа – тут .

Фото: om.fr , om.fr

