«Вест Хэм» во 2-й раз в истории проиграл 5 домашних матчей подряд в топ-дивизионе Англии. Впервые это случилось в 1931 году

«Вест Хэм» во 2-й раз в истории проиграл 5 домашних матчей подряд в чемпионате.

Неудачная домашняя серия команды в АПЛ началась в прошлом сезоне – с поражения от «Ноттингем Форест» (1:2). 

В текущем сезоне клуб уступил «Челси» (1:5), «Тоттенхэму» (0:3), «Кристал Пэлас» (1:2) и «Брентфорду» (0:2) во вчерашнем матче. 

Для «Вест Хэма» такая серия домашних неудач в рамках топ-дивизиона Англии стала 2-й в истории. Впервые такое произошло в 1931 году. 

Команда под руководством Нуну занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ с 4 очками в 8 играх. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: OptaJoe
