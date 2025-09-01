Шансель Мбемба перешел в «Лилль» как свободный агент. Защитник пропустил сезон из-за конфликта с руководством «Марселя»
Шансель Мбемба перешел в «Лилль».
31-летний защитник присоединился к «догам» в качестве свободного агента по истечении контракта с «Марселем».
Последний сезон футболист сборной ДР Конго пропустил из-за разногласий с руководством марсельцев. Он выступал только за национальную команду.
Контракт Мбемба с «Лиллем» рассчитан на один сезон. Статистику конголезца можно изучить здесь.
Фото: losc.fr
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лилля»
