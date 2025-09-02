«Интер» отдал Павара «Марселю» в аренду за 2,5 млн евро с правом выкупа за 15 млн

Бенжамен Павар стал игроком «Марселя».

Французский клуб объявил о подписании защитника «Интера ».

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, «Олимпик» арендовал футболиста за 2,5 миллиона евро с правом выкупа за 15 млн.

В прошлом сезоне Серии А Павар провел 23 матча. Со статистикой 29-летнего француза можно ознакомиться здесь .

Изображение: om.fr