«Интер» отдал Павара «Марселю» в аренду за 2,5 млн евро с правом выкупа за 15 млн
Бенжамен Павар стал игроком «Марселя».
Французский клуб объявил о подписании защитника «Интера».
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, «Олимпик» арендовал футболиста за 2,5 миллиона евро с правом выкупа за 15 млн.
В прошлом сезоне Серии А Павар провел 23 матча. Со статистикой 29-летнего француза можно ознакомиться здесь.
