«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона
Дерек Корнелиус перешел в «Рейнджерс» из «Марселя».
Клуб из Шотландии арендовал 27-летнего центрального защитника на один сезон.
В прошлом сезоне Дерек Корнелиус провел 21 матч за «Марсель» в Лиге 1, получив пять желтых и две красных карточки.
В этом сезоне футболист сыграл две игры в рамках чемпионата. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Рейнджерс»
