«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона

Дерек Корнелиус перешел в «Рейнджерс» из «Марселя».

Клуб из Шотландии арендовал 27-летнего центрального защитника на один сезон.

В прошлом сезоне Дерек Корнелиус провел 21 матч за «Марсель» в Лиге 1, получив пять желтых и две красных карточки.

В этом сезоне футболист сыграл две игры в рамках чемпионата. Его статистику можно изучить по ссылке .