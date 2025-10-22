Тренер «Айнтрахта» о «Ливерпуле»: «Приятно видеть, как Экитике идеально вписался в команду, ждем его в старте. Им очень не повезло с «МЮ», мы тоже бываем опасны – надеюсь на победу»

Тренер «Айнтрахта» Дино Топпмеллер поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем».

Команды сыграют сегодня в Германии на общем этапе Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

О составе «Ливерпуля»

«Я тренировал нескольких игроков – Собослаи , Конате и, конечно же, Экитике, а также Гравенберха в «Баварии». Но, конечно же, Экитике был моим игроком полтора года и моим основным нападающим.

Поэтому очень приятно видеть, как он идеально вписался в состав «Ливерпуля». Он уже забил свои голы и оказывает большое влияние на игру команды, и я ожидаю, что он выйдет в стартовом составе. Мы с нетерпением ждем встречи с ним, но, надеюсь, в конце концов победим».

О серии «Ливерпуля» из четырех поражений

«Они были лучшей командой во многих последних матчах, и у них было больше шансов забить в выходные [с «МЮ »]. Им очень не повезло. Гакпо, кажется, трижды попал в штангу. Так что мы знаем уровень этой команды, но мы также знаем, что и мы способны быть опасными.

Поэтому мы хотим получить заряд энергии от стадиона, здесь, перед нашими болельщиками. Любому сопернику нелегко играть здесь. Так что да, мы с нетерпением ждем встречи с чемпионами Англии», – заявил Топпмеллер.