Верховный суд Мадрида запретил «Реалу» строительство двух парковок возле «Бернабеу» и подземного тоннеля. Клуб и городской совет Мадрида оплатят 18 000 евро судебных издержек (El Diario)

«Реалу» запретили строительство парковок возле «Сантьяго Бернабеу».

Верховный суд Мадрида подтвердил отмену муниципального тендера 2023 года, в результате которого «Реал» выиграл контракт на строительство и эксплуатацию двух парковок рядом со своим стадионом, сообщает El Diario. Напомним, в сентябре 2024-го суд Мадрида №30 по административным спорам обязал клуб остановить строительство после жалобы ассоциации пострадавших от «Бернабеу».

Суд утверждает, что городской совет Мадрида в ходе разбирательства «не смог доказать, что строительство двух парковок, одну из которых планировалось напрямую соединить с парковкой стадиона «Сантьяго Бернабеу », отвечает целям, представляющим общественный интерес, в соответствии с городским планированием и, в частности, с особым планом».

Кроме того, по заявлению суда, не было предоставлено никаких объективных и достоверных данных, подтверждающих, что планируемое строительство 650-метрового тоннеля под улицей Падре Дамиан решит проблему пробок в районе – таким образом, было установлено, что тоннель «не представляет общественного интереса».

В постановлении также отмечается, что в экономическое и финансовое обоснование проекта были внесены существенные изменения, которые не были обнародованы. Кроме того, парковки несовместимы с Особым планом территории.

Суд также обязал «Реал» оплатить судебные издержки в размере 12 000 евро. Еще 6 000 евро обязан выплатить городской совет Мадрида. Власти города смогут обжаловать это решение в Верховном суде.