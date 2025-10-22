  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Верховный суд Мадрида запретил «Реалу» строительство двух парковок возле «Бернабеу» и подземного тоннеля. Клуб и городской совет Мадрида оплатят 18 000 евро судебных издержек (El Diario)
7

Верховный суд Мадрида запретил «Реалу» строительство двух парковок возле «Бернабеу» и подземного тоннеля. Клуб и городской совет Мадрида оплатят 18 000 евро судебных издержек (El Diario)

«Реалу» запретили строительство парковок возле «Сантьяго Бернабеу».

Верховный суд Мадрида подтвердил отмену муниципального тендера 2023 года, в результате которого «Реал» выиграл контракт на строительство и эксплуатацию двух парковок рядом со своим стадионом, сообщает El Diario. Напомним, в сентябре 2024-го суд Мадрида №30 по административным спорам обязал клуб остановить строительство после жалобы ассоциации пострадавших от «Бернабеу».

Суд утверждает, что городской совет Мадрида в ходе разбирательства «не смог доказать, что строительство двух парковок, одну из которых планировалось напрямую соединить с парковкой стадиона «Сантьяго Бернабеу», отвечает целям, представляющим общественный интерес, в соответствии с городским планированием и, в частности, с особым планом».

Кроме того, по заявлению суда, не было предоставлено никаких объективных и достоверных данных, подтверждающих, что планируемое строительство 650-метрового тоннеля под улицей Падре Дамиан решит проблему пробок в районе – таким образом, было установлено, что тоннель «не представляет общественного интереса».

В постановлении также отмечается, что в экономическое и финансовое обоснование проекта были внесены существенные изменения, которые не были обнародованы. Кроме того, парковки несовместимы с Особым планом территории.

Суд также обязал «Реал» оплатить судебные издержки в размере 12 000 евро. Еще 6 000 евро обязан выплатить городской совет Мадрида. Власти города смогут обжаловать это решение в Верховном суде.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Diario
logoРеал Мадрид
logoСантьяго Бернабеу
Политика
logoЛа Лига
стадионы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Динамо» победило впервые за 4 матча – 4:0 с «Крыльями». Дальше – «Зенит»
37 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» забило 4 гола «Крыльям», «Зенит» против «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Сочи» в четверг
6038 минут назад
Хет-трик Бабаева принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов» – 4:0! Фомин забил прямым ударом со штрафного, гол Ахметова отменили
489 минут назад
21-летний Бабаев сделал первый хет-трик в карьере – в матче «Динамо» с «Крыльями Советов»
1117 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» против «Ювентуса», «Бавария примет «Брюгге», «Ливерпуль» в гостях у «Айнтрахта», «Челси» сыграет с «Аяксом», «Атлетик» – «Карабах»
7020 минут назадLive
«Реал» или «Ювентус»? Отдайте свой голос в Пикере Спортса’’
36 минут назадТелеграм
Сперцян про конфликт с Ндонгом: «Сначала смешно было, а после заявления «Ахмата» понял, что что-то не так. Но мы разобрались. За что штраф – непонятно»
542 минуты назад
Джон Терри: «Возглавить «Челси» – моя последняя мечта. Когда играешь 22 года, ты на 100% узнаешь достаточно, чтобы стать тренером»
2257 минут назад
Ташуев о «Спартаке»: «Приезжают Ваноли, Абаскаль, а результата нет. Давайте уважать наших тренеров, почему им не дают шанс? 9 чемпионств выиграл Романцев, а не какой-то иностранец»
94сегодня, 15:56
Кубарси об отмене матча с «Вильярреалом» в Майами: «Мы все были немного против поездки за границу. Чемпионат должен проходить здесь»
53сегодня, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
АПЛ, Ла Лига и Серия А попросили ЕС принять законодательные меры для борьбы с пиратством
17 минут назад
Экс-диетолог «Аль-Насра» Роналду: «Домашний хлеб – замечательный продукт, это хороший пребиотик, немножко его можно. Углеводы в рационе считают злом необоснованно»
12 минут назад
«Ростов» – «Пари НН». Сулейманов и Олусегун играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
321 минуту назад
«Зенит» – «Оренбург». Соболев, Жерсон и Латышонок в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1822 минуты назад
Кубарси о класико: «Все четыре победы «Барсы» в прошлом сезоне были великими. «Реал» может создать проблемы, мы хотим стать первыми в таблице»
123 минуты назад
Юрий Семин: «Три лучших тренера РПЛ сейчас – Галактионов, Талалаев и Черчесов»
125 минут назад
Насри о реакции Энрике на критику Шевалье: «Против «Тоттенхэма», «Марселя» и «Страсбура» были ошибки – мы имеем право сказать об этом. Он талантливый вратарь, но ему нелегко в важных матчах»
426 минут назад
Джейми Каррагер: «Хватаюсь за голову при каждом угловом «Арсенала». Весь мир знает, что будет гол. Я никогда ничего подобного в футболе не видел»
433 минуты назад
«Рубин» – «Ахмат». 3:2 – Шабанхаджай вывел казанцев вперед. Онлайн-трансляция
435 минут назадLive
Тренер «Айнтрахта» о «Ливерпуле»: «Приятно видеть, как Экитике идеально вписался в команду, ждем его в старте. Им очень не повезло с «МЮ», мы тоже бываем опасны – надеюсь на победу»
40 минут назад