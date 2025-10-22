Сперцян про конфликт с Ндонгом: «Сначала смешно было, а после заявления «Ахмата» понял, что что-то не так. Но мы разобрались. За что штраф – непонятно»
Эдуард Сперцян высказался о конфликте с Усманом Ндонгом.
Полузащитник «Краснодара» был оштрафован на 150 000 рублей за оскорбление защитника «Ахмата».
«Сначала как будто смешно было, что за ситуация. А потом, когда увидел, что это официальное заявление от «Ахмата» и так далее, понял, что что-то там не так. Поэтому я и выступил, поэтому пришлось сказать.
Но [ситуация] никак не повлияла. Мы разобрались. То, что штраф, – честно, непонятно за что, но ладно», – сказал Сперцян.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Коммент.Шоу»
