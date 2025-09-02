Джейми Каррагер: «Если бы Аморим не был таким харизматичным и красивым, его бы уволили. Он великолепен на пресс-конференциях, но из-за отсутствия побед хочется сказать: «Да заткнись»

Каррагер предположил, что Рубена Аморима не увольняют из «МЮ» из-за внешности.

«Аморим великолепен на пресс-конференциях. Но из-за этого, что он не выигрывает, хочется сказать: «Да заткнись». Хватит болтать, держи рот на замке. Если бы он выигрывал, мы бы все говорили: «Вот это личность!»

Сейчас все обсуждают вероятность возвращения Жозе Моуринью в АПЛ . Причина в том, что он звезда, он выдает все, что думает. Но он еще и победитель. Мы всегда вспоминаем Брайана Клафа : когда он говорил, его слушали, потому что он был победителем.

Я смотрю и думаю: если бы Аморим не был таким харизматичным на пресс-конференциях, если бы не был таким красивым мужчиной, его бы уволили гораздо раньше. А результаты ужасны!» – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в беседе с футбольными фанатами в шоу The Overlap.