  Шервуд об Амориме: «Не верю, что игроки за 50, 100 млн фунтов не могут адаптироваться. Он не учит их правильно, а если его не слушают – это проблема»
11

Тим Шервуд оценил работу Рубена Аморима с игроками «Манчестер Юнайтед».

«В Португалии, когда вы тренируете «Спортинг» или одну из топ-команд, у вас, вероятно, пять или шесть игр за сезон, где вы работаете на полную мощность. В остальное время вы можете развиваться.

Можно играть против команд из нижней половины таблицы и выпускать некоторых резервистов, экспериментировать с различными схемами и все такое.

Сейчас речь не о схемах. Забудьте о схемах. Речь о том, что он не извлекает максимум из отдельных игроков в данный момент.

Я не верю в то, что эти игроки за 40, 50, 100 миллионов фунтов не могут играть по-разному. Они должны быть в состоянии адаптироваться и играть по-разному. Он в данный момент не учит их правильно. А если он учит, а они его не слушают, то это проблема.

Можем ли мы продолжать менять тренеров? Да, сегодня они добились результата и, надеюсь, обретут уверенность, и они хорошо сыграли против «Арсенала» в первом тайме.

Но с тех пор, как он находится в команде, его преследуют неудачи, и он должен это признать. Но он так честен, слишком честен. Я был очень честен перед камерой, а теперь смотрю со стороны и говорю: «Не говори так. Не говори так». Наверное, люди говорили то же самое обо мне. Иногда просто нужно держать язык за зубами», – заявил бывший полузащитник сборной Англии.

Шервуд об Амориме: «Парень блестяще говорит, у него полно харизмы, но у команды 28 очков в 29 играх. Любой человек с улицы получил бы такой результат, тренируя «МЮ»

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги30794 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал Sky Sports
