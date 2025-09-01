Шервуд об Амориме: «Парень блестяще говорит, у него полно харизмы, но у команды 28 очков в 29 играх. Любой человек с улицы получил бы такой результат, тренируя «МЮ»
Тим Шервуд отметил личные качества тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.
«Парень блестяще говорит, у него полно харизмы. Он идеален для СМИ, мы его просто обожаем. Когда мы записываем передачу, мы этого хотим, ведь сейчас мы говорим о нем. Но что мне в нем не нравится, так это его команда. И это самое главное.
У него 28 очков в 29 играх. Любой мужчина или женщина с улицы могли бы получить такой результат, тренируя «Манчестер Юнайтед», – заявил бывший полузащитник сборной Англии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Sky Sports
