Шервуд об Амориме: «Парень блестяще говорит, у него полно харизмы, но у команды 28 очков в 29 играх. Любой человек с улицы получил бы такой результат, тренируя «МЮ»

Тим Шервуд отметил личные качества тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.

«Парень блестяще говорит, у него полно харизмы. Он идеален для СМИ, мы его просто обожаем. Когда мы записываем передачу, мы этого хотим, ведь сейчас мы говорим о нем. Но что мне в нем не нравится, так это его команда. И это самое главное.

У него 28 очков в 29 играх. Любой мужчина или женщина с улицы могли бы получить такой результат, тренируя «Манчестер Юнайтед », – заявил бывший полузащитник сборной Англии.