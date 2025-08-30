  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Журналист Орнстейн: «МЮ» не планирует увольнять Аморима, ему хотят дать время. Не представляю себе мир, в котором Рубен отказался бы от этой работы и этого контракта»
4

Журналист Орнстейн: «МЮ» не планирует увольнять Аморима, ему хотят дать время. Не представляю себе мир, в котором Рубен отказался бы от этой работы и этого контракта»

«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Рубена Аморима.

Об этом рассказал журналист The Athletic Дэвид Орнстейн. 

«Это напряженная, эмоциональная ситуация, но факты таковы, что «Манчестер Юнайтед» не хочет увольнять Рубена Аморима. Я не думаю, что у них были такие разговоры. Сезон только начинается, они хотят, чтобы он преуспел, они подписали новых игроков, они хотят дать ему время. Я не представляю себе мир, в котором он отказался бы от этой работы и этого контракта.

Они будут надеяться на победу [над «Бернли»] сегодня, она немного успокоит ситуацию. Однако, если они проиграют, им будет очень больно. Это «Манчестер Юнайтед», и, в конечном счете, эта индустрия заточена на достижение результата, мы знаем, как она работает. Если так будет продолжаться и дальше, они окажутся в плохом положении.

Я думаю, что они столько раз меняли тренеров, что теперь будут искать существенные причины [для еще одного увольнения]. С учетом суммы, которую руководство и владельцы «Манчестер Юнайтед» вложили в него и в его команду, они пока что хотят продолжить сотрудничество с ним еще на год», – сказал Орнстейн. 

В «МЮ» допускают, что Аморим может уйти из клуба, если результаты не улучшатся. Клуб не планирует увольнять тренера (The Guardian)

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?8797 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат России. ЦСКА против «Краснодара», «Локомотив» примет «Крылья», «Динамо» Москва в гостях у «Динамо» Махачкала
140157 минут назад
Мостовой о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте: «Пока защитники такое делают, «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА будут наверху. Как так можно?! Вы взрослые люди»
24сегодня, 04:58
Алонсо о 2:1 с «Мальоркой»: «Благодаря командному духу «Реал» переломил ход матча. Гол Гюлера во втором тайме позволил бы нам доминировать, но судья решил по-своему»
9сегодня, 04:34
Победы «Зенита», «Спартака», «Реала» и «МЮ», Зырянов сменил Медведева, 39+10 Йокича и 39+8+9 Дончича, поул Пиастри и другие новости
3сегодня, 04:10
Гендиректор «Спартака» о слухах про отставку Станковича: «Бессмысленно комментировать это. На данный момент он наш тренер. Разочарованы стартом, результат начинает выправляться»
15сегодня, 03:58
«Ливерпуль» – «Арсенал»: с каким счетом закончится главный матч тура в АПЛ?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Барко после 2:1 с «Сочи»: «Неидеально начал сезон не только «Спартак», но и другие команды. Сейчас можно сказать, что мы нащупали свою игру»
17сегодня, 03:34
У Шапи нет голов и ассистов в последних 10 матчах за «Канзас» в МЛС. В 28 играх сезона на его счету 2+4
7сегодня, 03:10
Пеп об игре «Сити»: «После 18 трофеев и 4 АПЛ подряд я изменю свой стиль, конечно. Никогда! Обожаю перекатывать мяч тысячу миллионов скучных передач»
76вчера, 22:02
«Бенфика» арендовала Судакова у «Шахтера» за 6,75 млн евро с обязательным выкупом за 20,25+5 млн. Украинский клуб получит 25% от суммы перепродажи
30вчера, 21:59Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Ингульца» о работе Андрея Шевченко во главе УАФ: «Мы дожили до того, что от Украины никого нет в ЛЧ. Нас в рейтингах Россия перегоняет, которая даже не играет»
17 минут назад
«Акрон» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
27 минут назад
ПСВ купил форварда Боаду у «Монако» за 800 тысяч евро на фоне травмы Плеа. У Майрона 9 голов в 19 матчах в Бундеслиге за «Бохум» в прошлом сезоне
437 минут назад
Первая лига. «Урал» примет лидера таблицы «Факел»
69сегодня, 05:05
Умяров о 2:1 с «Сочи»: «По качеству игры это один из самых худших матчей «Спартака» в этом сезоне. После забитого мяча что-то произошло – все расслабились»
8сегодня, 04:46
Морено близок к увольнению из «Сочи». Клуб обсуждает варианты замены тренера («СЭ»)
5сегодня, 04:22
Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2028 года: «Здесь мой дом, я наслаждался каждым моментом. Переезд сюда помог мне во всем»
сегодня, 03:46Фото
«Рейнджерс» купили Бояна Миовски у «Жироны» за 2,6+1,6 млн фунтов. Форвард забил 44 мяча за «Абердин» за 2 сезона в Шотландии
2сегодня, 03:22Фото
МЛС. «Атланта» Миранчука обыграла «Нэшвилл», «Канзас-Сити» Шапи забил 4 мяча «Колорадо»
2сегодня, 02:55
Чемпионат Португалии. «Порту» обыграл «Спортинг» в гостях и возглавил таблицу
вчера, 21:36