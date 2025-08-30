Журналист Орнстейн: «МЮ» не планирует увольнять Аморима, ему хотят дать время. Не представляю себе мир, в котором Рубен отказался бы от этой работы и этого контракта»

«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Рубена Аморима.

Об этом рассказал журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

«Это напряженная, эмоциональная ситуация, но факты таковы, что «Манчестер Юнайтед» не хочет увольнять Рубена Аморима . Я не думаю, что у них были такие разговоры. Сезон только начинается, они хотят, чтобы он преуспел, они подписали новых игроков, они хотят дать ему время. Я не представляю себе мир, в котором он отказался бы от этой работы и этого контракта.

Они будут надеяться на победу [над «Бернли»] сегодня, она немного успокоит ситуацию. Однако, если они проиграют, им будет очень больно. Это «Манчестер Юнайтед», и, в конечном счете, эта индустрия заточена на достижение результата, мы знаем, как она работает. Если так будет продолжаться и дальше, они окажутся в плохом положении.

Я думаю, что они столько раз меняли тренеров, что теперь будут искать существенные причины [для еще одного увольнения]. С учетом суммы, которую руководство и владельцы «Манчестер Юнайтед » вложили в него и в его команду, они пока что хотят продолжить сотрудничество с ним еще на год», – сказал Орнстейн.

В «МЮ» допускают, что Аморим может уйти из клуба, если результаты не улучшатся. Клуб не планирует увольнять тренера (The Guardian)