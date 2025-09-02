Радимов о «Динамо»: «Карпина можно «пинать» за результаты, но нужно спросить и с игроков. Команда не так уверена в себе в плане психологии»

Владислав Радимов высказался о проблемах «Динамо» при Валерии Карпине.

После 7 туров бело-голубые идут на 9-м месте в Мир РПЛ с 8 очками.

«Потери Константина Тюкавина и Ярослава Гладышева не могли не сказаться [на команде]. Нужно было перестраивать игру.

Команда в психологическом плане не так уверена в себе. Понятно, что Карпина можно «пинать» за результаты, но нужно спросить и с игроков», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.