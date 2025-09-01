«Пижончики вышли поиграть, смешно смотреть, позор. Говорим, что тренер виноват, а когда будем спрашивать с футболистов?». Колыванов о поражении «Динамо» от «Махачкалы»

Игорь Колыванов раскритиковал футболистов «Динамо».

«Динамо» Москва уступило «Динамо» Махачкала (0:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ. Команда тренера Валерия Карпина находится на 9-й позиции в таблице чемпионата, набрав 8 очков.

«Мы все время говорим, что здесь тренер виноват – там не настроил, здесь. А когда мы будем спрашивать с футболистов?

Где Глебов, которого сейчас в сборную вызвали? Это не игра игрока национальной сборной. Где Фомин? Где Бителло? У них ничего не получается.

Мне кажется, что у них вообще характера нет. Они прекрасно знали, что едут в Махачкалу. Первая атака была на 25‑й минуте, в первом тайме один удар.

Ты же футболист – должен доказывать самому себе. Вся команда растворилась. Сами собой любуются. Пижончики вышли поиграть в футбол. На это уже смешно смотреть.

Ничего не получается – нет ни одного взаимодействия. Это просто позор для футболистов прежде всего», – сказал бывший футболист сборной России Игорь Колыванов .