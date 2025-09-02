Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»

Вадим Гаранин поделился мнением относительно игры «Динамо».

Команда тренера Валерия Карпина набрала 8 очков в 7 матчах сезона Мир РПЛ.

«После прихода Карпина в «Динамо» поменялись требования, самому Валерию Георгиевичу сложно.

У Лички была бесшабашная команда, ориентированная на атаку, с латиноамериканцами, Тюкавиным и Гладышевым . Сейчас их нет.

Как для футбольного болельщика уход Карраскаля и Лаксальта – потери. Костя и Ярик травмированы.

Надо понимать, что в голове у Бителло, который никак не хотел возвращаться в «Динамо». Сейчас он играет за клуб или просто зарабатывает деньги без какой-либо цели?

Валерию Георгиевичу нужно разобраться во всем и все выстроить по полочкам», – сказал бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин.