Карпин о кричавших «Не позорьте имя «Динамо» фанатах: «То, что в семи турах, – не позор, сегодня – да»
Валерий Карпин не считает выступления «Динамо» в этом сезоне позорными в целом.
– Болельщики кричали: «Не позорьте имя «Динамо». Что было в этой игре и последних семи турах – позор?
– То, что в семи турах, – нет, что сегодня – да, – сказал главный тренер московского клуба после поражения от «Динамо» Махачкала.
У «Динамо» Карпина 1 победа и 5 поражений в 7 матчах августа. Дальше – «Спартак»
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости