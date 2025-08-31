Карпин о кричавших «Не позорьте имя «Динамо» фанатах: «То, что в семи турах, – не позор, сегодня – да»

Валерий Карпин не считает выступления «Динамо» в этом сезоне позорными в целом.

– Болельщики кричали: «Не позорьте имя «Динамо». Что было в этой игре и последних семи турах – позор?

– То, что в семи турах, – нет, что сегодня – да, – сказал главный тренер московского клуба после поражения от «Динамо» Махачкала .

У «Динамо» Карпина 1 победа и 5 поражений в 7 матчах августа. Дальше – «Спартак»