Карпин о 0:1 с «Динамо» Махачкала: «Соперник ничем не удивил. Нельзя винить одного игрока – я виноват в результате, в конце концов»

Валерий Карпин взял на себя вину за поражение от махачкалинского «Динамо».

«Динамо» проиграло на выезде (0:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ .

– Соперник ничем не удивил. Знали, как они будут играть.

– Показалось, что вы недоумевали после некоторых действий команды в атаке.

– Да, было недоумение в какие‑то моменты. Футбол состоит из ошибок. Нельзя винить одного игрока. В конце концов, я виноват в результате.

– Какое настроение в раздевалке?

– А вы как думаете? Радуются?

– А какие‑то выводы сделали?

– Прямо сейчас? Нет, – сказал главный тренер «Динамо ».