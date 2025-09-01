Карпин о 0:1 с «Динамо» Махачкала: «Соперник ничем не удивил. Нельзя винить одного игрока – я виноват в результате, в конце концов»
Валерий Карпин взял на себя вину за поражение от махачкалинского «Динамо».
«Динамо» проиграло на выезде (0:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ.
– Соперник ничем не удивил. Знали, как они будут играть.
– Показалось, что вы недоумевали после некоторых действий команды в атаке.
– Да, было недоумение в какие‑то моменты. Футбол состоит из ошибок. Нельзя винить одного игрока. В конце концов, я виноват в результате.
– Какое настроение в раздевалке?
– А вы как думаете? Радуются?
– А какие‑то выводы сделали?
– Прямо сейчас? Нет, – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
