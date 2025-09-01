  • Спортс
  Деле Алли и «Комо» расторгли контракт. Хавбек в марте получил красную в первом матче за два года и больше не играл
Деле Алли и «Комо» расторгли контракт. Хавбек в марте получил красную в первом матче за два года и больше не играл

Деле Алли расторг контракт с «Комо».

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио

Напомним, 29-летний полузащитник дебютировал за «Комо» в марте этого года. Он вышел на замену 81-й минуте матча с «Миланом» и получил красную карточку на 90-й. С тех пор он на поле не появлялся. 

Таким образом, у Алли всего одна игра за два с половиной года.

Деле Алли думает закончить карьеру. Ему нет и 30 лет

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Джанлуки Ди Марцио в X
